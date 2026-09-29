Θεσσαλονίκη: Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

Λουκέτο αναμένεται να μπεί στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς καν να έχει άδεια, ΜΕΘ ή και τον κατάλληλο αριθμό νοσηλευτών και γιατρών. Δικαστικός επιμελητής αναμένεται να σφραγίσει την κλινική, μετά από την αποκαλυπτική έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία και τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως προέκυψε, η κλινική είχε δημιουργήσει ογκολογικό τμήμα και έκανε χημειοθεραπείες σε ασθενείς, παρότι δεν υπήρχε καμία άδεια για αυτό.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΑΔ, η κλινική διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμο βιολογικής ασφάλειας.

Χωρίς ΜΕΘ με ελλείψεις προσωπικού και γιατρούς χωρίς ειδικότητες

Τα ευρήματα της ΕΑΔ προκαλούν σοκ καθώς η κλινική φαίνεται να λειτουργούσε χωρίς μέτρα για την ασφάλεια πρώτα των ασθενών και μετά των εργαζομένων.

Στο συγκεκριμένο τμήμα δραστηριοποιούνταν και ιδιώτης πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα. Δεν είχε υπογράψει καμία έγγραφη σύμβαση για την εργασία του στην εν λόγω κλινική.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, ο γιατρός από το 2022 συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του από το ιατρείο της κλινικής και στη συνέχεια προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο «ογκολογικό τμήμα».

Το σημαντικότερο εύρημα αφορά τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία ΜΕΘ, παρότι αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική, ανάλογα με τη δυναμικότητα της κλινικής.