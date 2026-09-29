Ριφιφί: Προμηθέας Αλειφερόπουλος – Με γοήτευσε ότι ο Μιχάλης ήταν ένας τύπος που μπορεί να μην τον έπαιρνες είδηση

| Μη χάσετε απόψε στις 22:00 το νέο επεισόδιο

Ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος πρωταγωνιστεί στη σειρά-φαινόμενο «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, η οποία παρουσιάζεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή από τον Alpha, απόψε, αύριο και την Τετάρτη στις 22:00.

Ο πρωταγωνιστής μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» και στον Χάρη Χρονόπουλο για τον Μιχάλη, τον ήρωα που υποδύεται, τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στη σειρά, αλλά και τα απαιτητικά γυρίσματα μιας μεγάλης παραγωγής.

Ο Μιχάλης είναι σαραντάρης ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων και φανατικός Ολυμπιακός. Η ζωή του εκτροχιάστηκε όταν, σε μια στιγμή οργής, έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε μια τράπεζα και κατέληξε στη φυλακή. Διαλυμένος οικογενειακά, έχει ως μοναδικό σταθερό δεσμό τον άρρωστο πατέρα του. Είναι ο άνθρωπος που προσφέρει στην ομάδα τη «γνώση» του περιθωρίου. Πληγωμένος και κοινωνικά στιγματισμένος, κουβαλά το βάρος του αποκλεισμού και ενός παρελθόντος που εξακολουθεί να τον ακολουθεί.

Τη μεγάλη επιτυχία του «Ριφιφί» την «κατάλαβα στο δρόμο», λέει ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος. Μιλώντας για όσα έζησαν στα γυρίσματα, προσθέτει ότι «τα γυρίσματα ήταν δύσκολα, από τα πιο απαιτητικά που έχω κάνει. Μπήκαμε από σε υπονόμους, σε φρεάτια, μπήκαμε και σε studio και σε κατασκευές».

Μια απαιτητική διαδικασία, αλλά και μια ξεχωριστή εμπειρία για τον ίδιο: «Πολύ μεγάλη παραγωγή πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ παρεΐστικη… Ο κάθε χαρακτήρας κουβαλούσε την ιστορία του. Και δινόταν σε κάθε ήρωα η ευκαιρία να αναπτύξει το χαρακτήρα του. Ο Μιχάλης έχει τα βιώματα με τη φυλακή, η οποία εμπειρία φαντάζομαι είναι καθοριστική για τη ζωή κάποιου».

Τι ήταν, όμως, αυτό που τον γοήτευσε στον Μιχάλη; «Με γοήτευσε στο χαρακτήρα το ότι ήταν τόσο ήσυχος, το ότι ήταν ένας τύπος που μπορεί να μην τον έπαιρνες είδηση. Ήταν για μένα μια πρόκληση, ένα challenge που μου άρεσε», απαντά.