Εγνατία Οδός: Φωτιά σε φορτηγό με φωτοβολταϊκά
Φορτηγό που κινείτο στην Εγνατία οδό, και στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης, τυλίχτηκε στις φλόγες, το πρωί της Τρίτης 29/9/2026.
Άμεσα επιχείρησαν δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
Το όχημα, μετέφερε φοτοβολταϊκά πάνελ.
Προσωρινά, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμύλου προς Κοζάνη.
Έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά στο βαρύ όχημα, διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
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