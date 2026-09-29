Εγνατία Οδός: Φωτιά σε φορτηγό με φωτοβολταϊκά

Φορτηγό που κινείτο στην Εγνατία οδό, και στο ύψος του Δρεπάνου Κοζάνης, τυλίχτηκε στις φλόγες, το πρωί της Τρίτης 29/9/2026.

Άμεσα επιχείρησαν δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Το όχημα, μετέφερε φοτοβολταϊκά πάνελ.

Προσωρινά, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα από τα διόδια Πολυμύλου προς Κοζάνη.

Έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά στο βαρύ όχημα, διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.