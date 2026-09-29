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Αθήνα: Αυξημένη η κίνηση

Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/09/2026 10:28
Αθήνα: Αυξημένη η κίνηση
PHOTO- INTIME

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με σημαντικές καθυστερήσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό 

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και συνεχίζεται προς Αιγάλεω και Σεπόλια. Το πρόβλημα φτάνει έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Η αυξημένη κίνηση δυσκολεύει την κυκλοφορία σε μεγάλο τμήμα της συγκεκριμένης διαδρομής.

Προβλήματα και προς Λυκόβρυση και Μαρούσι 

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται και στην κατεύθυνση προς Λυκόβρυση και Μαρούσι. Η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας παραμένει επιβαρυμένη, με καθυστερήσεις σε αρκετές βασικές οδικές αρτηρίες.

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