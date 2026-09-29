Εποχικοί εργαζόμενοι: Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Εργασίας δεν απάντησε στην Βουλή

Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Εργασίας δεν απάντησε στην Βουλή για το εποχικό επίδομα ανεργίας επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό. Χθές το μεσημέρι 28/09/2026 αναφέρουν στην ανακοινωσή τους στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε σχετική ερώτηση δύο βουλευτών του ΠΑΣΟΚ των κ.κ. Χρηστίδη και Νικητιάδη, η υπουργός κα. Κεραμέως απαντούσε με το γνωστό ¨άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε¨

Εξηγούμε λοιπόν:

Στις επίμονες ερωτήσεις των 2 βουλευτών αν το τρίμηνο επίδομα ανεργίας κινδυνεύει να γίνει δίμηνο, απάντησε πως ¨Το θέμα το έκλεισε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αποφεύγοντας να

απαντήσει η ίδια για το συγκεκριμένο θέμα. Ξεκαθαρίζουμε πως δεν πιστεύουμε πως θα επιλέξει η Κυβέρνηση κάτι τέτοιο τώρα εν όψει εκλογών.

Στην ερώτηση αν θα επιμηκυνθεί η χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους, εκεί ήρθε η απόλυτη σύγχυση!

Η απάντηση ήταν: η ΔΥΠΑ τρέχει προγράμματα επιδότησης εργασίας, η ΔΥΠΑ τρέχει σχολές επιμόρφωσης σε μια σειρά από επαγγέλματα!

Η Κυβέρνηση πραγματοποιεί σε Ευρωπαϊκές πόλεις και όχι μόνο εκδηλώσεις για να επαναπατριστούν νέοι στην Ελλάδα.

Αυτές ήταν οι απαντήσεις της κα. Υπουργού αν θα καταφέρουν οι εποχικά εργαζόμενοι να επιβιώσουν τον χειμώνα που κατά τον κ. Θεοδωρικάκο αναμένεται να είναι πολύ δύσκολος!

Ενημερώνουμε λοιπόν τους εποχικά εργαζόμενους πως η κυβέρνηση αποφάσισε οριστικά πως δεν πρόκειται να στηρίξει την προσπάθεια τους για αξιοπρεπή διαβίωση