Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία -Δύο μηνύματα από το 112

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 17:00 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς με διάσπαρτες κατοικίες, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε άμεσα το 112. Στις 16:58 εστάλη το πρώτο ενημερωτικό μήνυμα, ενώ στις 17:12 ακολούθησε εντολή προληπτικής απομάκρυνσης για όσους βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Σχολείο Πυλαίας με κατεύθυνση προς το κέντρο της Πυλαίας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 27 πυροσβέστες, 12 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) Θεσσαλονίκης.