Σουδανός περπατούσε στις ράγες του μετρό

Στη σύλληψη ενός 30χρονου από το Σουδάν προχώρησε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή 24 Ιουλίου, μετά από αναστάτωση που προκάλεσε στο δίκτυο του μετρό.

Ο άνδρας μπήκε στις γραμμές του σταθμού «Αγία Παρασκευή» στις 15:30 και κινήθηκε πεζός στη σήραγγα προς Χαλάνδρι, αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν τα δρομολόγια.

Παρά τις εντολές των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, ο ίδιος δεν συμμορφώθηκε και αντιστάθηκε κατά την ακινητοποίησή του.

Πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρακώλυση συγκοινωνιών, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.