Σουδανός περπατούσε στις ράγες του μετρό
Στη σύλληψη ενός 30χρονου από το Σουδάν προχώρησε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή 24 Ιουλίου, μετά από αναστάτωση που προκάλεσε στο δίκτυο του μετρό.
Ο άνδρας μπήκε στις γραμμές του σταθμού «Αγία Παρασκευή» στις 15:30 και κινήθηκε πεζός στη σήραγγα προς Χαλάνδρι, αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν τα δρομολόγια.
Παρά τις εντολές των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, ο ίδιος δεν συμμορφώθηκε και αντιστάθηκε κατά την ακινητοποίησή του.
Πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρακώλυση συγκοινωνιών, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.
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