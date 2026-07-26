Παρατηρητήριο τιμών απο το ΠΑ.ΣΟ.Κ

Ισχυρή ελληνική σημαία, στήριξη των Ελλήνων ναυτικών και των νησιωτών

H εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας ξεδιπλώθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ειδική θεματική εκδήλωση στη Χίο. Με την πρόταση του για άμεση συγκρότηση «παρατηρητηρίου τιμών» στις μετακινήσεις των νησιωτών να προσελκύει το ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά ένα κόμμα ανακοινώνει τη δημιουργία θεσμού, στον οποίο οι ίδιοι οι πολίτες θα παρακολουθούν συστηματικά τις τιμές. «Οι νησιώτες δεν μετακινούνται από επιλογή με το πλοίο προς το πανεπιστήμιο, το νοσοκομείο, τη δουλειά τους, αποτελεί καθημερινή ανάγκη» τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επιμένοντας -όπως και με το ΕΣΥ πριν μία εβδομάδα στη Λήμνο– πως η νησιωτικότητα απαιτεί εθνική στρατηγική.