Κυκλοφορούσε με μαχαίρι τύπου «karambit» και αεροβόλο όπλο

Συνελήφθη από αστυνομικούς 22χρονος αφού μετά από έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μαχαίρι τύπου «karambit» και αεροβόλο όπλο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων για την πρόληψη και την αποτροπή της εγκληματικότητας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρι τύπου «karambit»,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-2- τρίφτες,

αεροβόλο όπλο,

μεταλλικό κυτίο με πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.