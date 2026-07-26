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Κυκλοφορούσε με μαχαίρι τύπου «karambit» και αεροβόλο όπλο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/07/2026 17:55
Κυκλοφορούσε με μαχαίρι τύπου «karambit» και αεροβόλο όπλο
Πηγή: ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη από αστυνομικούς  22χρονος  αφού μετά από έρευνα στο σπίτι του   εντοπίστηκαν μαχαίρι τύπου «karambit» και αεροβόλο όπλο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων για την πρόληψη και την αποτροπή της εγκληματικότητας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρι τύπου «karambit»,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-2- τρίφτες,

αεροβόλο όπλο,

μεταλλικό κυτίο με πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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