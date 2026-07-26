Έτρεχε με 208 χλμ. στην εθνική οδό

Συνελήφθη 29χρονος ο οποίος εντοπίστηκε ως οδηγός αυτοκινήτου, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή των Μεγάρων, να κινείται με ταχύτητα 208 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 29χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο, κινούνταν με 208 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.