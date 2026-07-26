Ο λαμπερός γάμος της Δώρας Παντέλη και του Τζον Μεραμβελιωτάκη
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης με τον θρησκευτικό τους γάμο να πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης, στη Βουλιαγμένη.
Η γνωστή αθλητικογράφος έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από την οικογένειά της, ενώ ο πατέρας της την οδήγησε μέχρι την είσοδο του ναού, παραδίδοντάς την στον γαμπρό λίγο πριν ξεκινήσει η γαμήλια τελετή.
Μετά τον γάμο ακολούθησε το καθιερωμένη δεξίωση με το ζευγάρι που έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο να μην κρύβει την ευτυχία του.
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