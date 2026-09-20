Επιτρέπεται το περιπολικό να παραβιάζει τον Κ.Ο.Κ;

Ως οχήματα άμεσης ανάγκης, θεωρούνται τα οχήματα που φέρουν ειδικά πρόσθετα μπλε ή ερυθρά φώτα αναφέρει σε αναρτησή του ο Γιάννης Λιονάκης. Με ένα ή περισσότερα μπλε φώτα που αναβοσβήνουν, μπορούν να εφοδιάζονται μόνο τα νοσοκομειακά οχήματα, τα οχήματα πρώτων βοηθειών και κλινικών, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και τα οχήματα των στρατιωτικών και λιμενικών αρχών.

Αν η ειδοποίηση για την κίνηση των οχημάτων άμεσης ανάγκης ή οχημάτων, με τα οποία μεταφέρονται πρόσωπα, που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, δίνεται με τις ειδικές συσκευές προειδοποίησης και δεν προκαλείται κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της οδού, οι οδηγοί των οχημάτων αυτών ΔΕΝ υποχρεούνται να τηρήσουν τα άρθρα 16 έως 45 και 47. Δηλ. μπορούν να παραβιάζουν κόκκινο , ταχύτητα, προτεραιότητα, προσπέραση.

Δεν μπορούν όμως να διέρχονται αντίθετα στους μονόδρομους ή να μην συμμορφώνονται στα σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι.

Το κρίσιμο είναι να ξεχωρίσουμε τρία πράγματα. Ποιά οχήματα έχουν ειδικό καθεστώς, ποιές διατάξεις επιτρέπεται να μην τηρούν και υπό ποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να ειδοποιούν για την πρόθεση τους με φώτα και σειρηνες .Και βέβαια κανένα όχημα ΔΕΝ αποκτά γενικό δικαίωμα να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Και εμείς οι υπόλοιποι βοηθάμε στη δυσκολία ή στην ανάγκη .