Χαλκιδική: Κατέληξε ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή
στο Πευκοχώρι
Δεν τα κατάφερε ο 17χρονος, που υπέστη καρδιακή ανακοπή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, και είχε μεταφερθεί στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος.
Το συμβάν, σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, έξω από Λύκειο στο Πευκοχώρι, όπου ο μαθητής, κατέρρευσε, κατά την έξοδό του από το σχολείο.
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο.
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