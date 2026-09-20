Χαλκιδική: Κατέληξε ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή

Δεν τα κατάφερε ο 17χρονος, που υπέστη καρδιακή ανακοπή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, και είχε μεταφερθεί στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος.

Το συμβάν, σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, έξω από Λύκειο στο Πευκοχώρι, όπου ο μαθητής, κατέρρευσε, κατά την έξοδό του από το σχολείο.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο.