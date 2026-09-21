Από τη Δανία στο Λιτόχωρο με ποδήλατο: 3.500 χλμ. Σε 52 ημέρες

Η 34χρονη Μαριλένα Καραντινινή έφτασε στο αγαπημένο της Λιτόχωρο με ποδήλατο, έχοντας ξεκινήσει μόνη από τη Δανία τον Ιούλιο. Σε 52 ημέρες διέσχισε περίπου 3.500 χιλιόμετρα και 10 χώρες, κουβαλώντας 40 κιλά αποσκευές και έχοντας το ποδήλατο ως μοναδικό μέσο μετακίνησης, εκτός από δύο θαλάσσια περάσματα.

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Καθημερινά έως και 120 χιλιόμετρα

Η διαδρομή απαιτούσε καθημερινά μεγάλη προσπάθεια. Η Μαριλένα έκανε περίπου 80 έως 120 χιλιόμετρα την ημέρα. Τις περισσότερες νύχτες κοιμόταν σε αιώρα μέσα στη φύση. Άλλες φορές φιλοξενήθηκε στις αυλές ανθρώπων που γνώρισε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οι δυσκολίες δεν έλειψαν. Αντιμετώπισε ανηφόρες που την ανάγκασαν να κουβαλήσει το ποδήλατο, έσκασαν λάστιχα και στην Κροατία βρέθηκε αντιμέτωπη με καταιγίδα. Πέρασε ακόμη από χωματόδρομους, ενώ στη Γερμανία είχε μια απρόσμενη συνάντηση με αγριογούρουνο.

Τίποτα από όλα αυτά, όμως, δεν την έκανε να σταματήσει.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-Katerini press

Η στιγμή που αντίκρισε τον Όλυμπο

Η πιο δυνατή στιγμή του ταξιδιού ήρθε όταν έφτασε στην Ελλάδα και αντίκρισε τον Όλυμπο. Καθώς πλησίαζε στον τελικό προορισμό της, η 34χρονη περιγράφει ότι έκλαψε από χαρά και συγκίνηση. «Έχω πάρει την απόφαση να κάνω πράγματα, ακόμα κι αν φοβάμαι», λέει η ίδια, περιγράφοντας με αυτή τη φράση τη φιλοσοφία πίσω από το ταξίδι της.

Και το ποδήλατο φαίνεται πως δεν θα μείνει για πολύ στην άκρη. Η Μαριλένα Καραντινινή σκέφτεται ήδη τον επόμενο, ακόμη μεγαλύτερο προορισμό.

Πηγή: Katerini press