Οι “Κορυδαλλιώτες” μιλούν για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η μπάντα “Κορυδαλλιώτες” μιλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Τα μέλη της μπάντας μιλούν για τον αγαπημένο τραγουδιστή και πως αυτός είχε επικοινωνήσει μαζί τους μετά από ένα βιντεάκι τους.

“Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε αναδημοσίευση ένα βιντεάκι που είχαμε ανεβάσει στα social και την επόμενη μέρα μας έστειλε μήνυμα.” λένε στην εκπομπή Super Κατερίνα.

“Όταν πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του είπαμε να κάνουμε ένα βίντεο και να πουμε πόσο τον εκτιμούσαμε. “