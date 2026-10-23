Καμπανός: Για τις 27 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη στο Εφετείο

Η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού αναβλήθηκε για τις 27 Νοεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα, με τους 12 κατηγορούμενους να επιστρέφουν στο εδώλιο για την επίθεση που σημειώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου. Η αναβολή δόθηκε έπειτα από αίτημα συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας, για λόγους υγείας.

Εικόνα από τη σημερινή δίκη που αναβλήθηκε για τις 27 Νοεμβρίου INTIME

Οι 12 κατηγορούμενοι στο εδώλιο

Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία του 19χρονου, για την οποία έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα και οι 12 κατηγορούμενοι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Από αυτούς, οι επτά έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και σε επιπλέον πολυετείς ποινές. Για τους υπόλοιπους πέντε έχουν επιβληθεί πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης.

Με την έφεση ζητούνται βαρύτερες καταδίκες για τους περισσότερους από τους κατηγορουμένους.