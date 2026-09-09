Ηράκλειο: Τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου

Νέο, τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου επιβεβαιώθηκε στην Κρήτη. Ένας 34χρονος άνδρας από τη Νέα Αλικαρνασσό του Δήμου Ηρακλείου νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο ασθενής παρουσίασε επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η κατάστασή του δεν επέβαλε την εισαγωγή του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε πλήρη ετοιμότητα οι Αρχές

Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης ενεργοποίησαν αμέσως το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Συνεργεία πραγματοποιούν ιχνηλάτηση, ψεκασμούς και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους πολίτες. Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, Αντώνης Παπαδάκης, εμφανίζεται αισιόδοξος. Εκτιμά ότι τα περιστατικά θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, ζητά από τους πολίτες ψυχραιμία και πιστή εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας.

Το συγκεκριμένο περιστατικό ξεχωρίζει, καθώς αφορά κάτοικο πυκνοκατοικημένης περιοχής. Ωστόσο, το τσίμπημα από το μολυσμένο κουνούπι ενδέχεται να έγινε αλλού. Ο 34χρονος περνούσε πολλές ώρες, απογεύματα και βράδια, στην περιοχή του Καρτερού, όπου έχει καταγραφεί άλλο ένα κρούσμα. Για το λόγο αυτό, τα μέτρα πρόληψης και οι ψεκασμοί επεκτείνονται άμεσα και στον Καρτερό, χωρίς καμία διάθεση στιγματισμού της περιοχής.