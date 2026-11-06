Θεσσαλονίκη: “Λαμπάδιασε” μεζονέτα στην Καλαμαριά

Συναγερμός σήμανε χθες στην περιοχή της Καλαμαριάς έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικία

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην κουζίνα του σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα, επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τις φλόγες και να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας έτσι την επέκτασή της σε γειτονικές κατοικίες.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στον χώρο της κουζίνας. Η υπόθεση ερευνάται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής