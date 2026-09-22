Θεσσαλονίκη: Καλλιτέχνης του δρόμου ζωγράφισε τον Μαζωνάκη

Τίμησε τον καλλιέχνη με τον δικό του τρόπο

Ο καλλιτέχνης του δρόμου Hlias Stylos Hayate, πριν τρεις μέρες έκανε γνωστό με δημοσίευση στους λογαριασμούς του στα social media, ότι θα φτιάξει ένα πορτρέτο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο καλλιτέχνης επέλεξε να τιμήσει και να πει το δικό του αντίο στον τραγουδιστή με αυτή την ρεαλιστική δημιουργία.

Το έργο του ολοκληρώθηκε και βρίσκεται στην οδό Πινδάρου στο γήπεδο Φοίνικα Καλαμαριάς στην Θεσσαλονίκη.