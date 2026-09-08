Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας είχε… μακρύ χέρι
Στα χέρια των αρχών βρίσκεται μία 36χρονη η οποία φέρεται να έκλεψε την προϊσταμένη της. Η 36χρονη εργαζόμενη σε Κέντρο Υγείας της Θεσσαλονίκης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.
Συγκεκριμένα, η γυναίκα φέρεται να αφαίρεσε από την τσάντα της προϊσταμένης το ποσό των 50 ευρώ, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες η 36χρονη είχε επαναλάβει την παράνομη πράξη σε βάρος της ίδιας γυναίκας και άλλες φορές, σε χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του 2026 έως και τον Σεπτέμβριο, οπότε και συνελήφθη.
Η “λεία” της φτάνει συνολικά τα 1.000 ευρώ σύμφωνα με την αστυνομία.
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