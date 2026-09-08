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Πυρκαγιά στον Αετό Καρύστου

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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/09/2026 11:00
Πυρκαγιά στον Αετό Καρύστου
PHOTO- INTIME

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λίγο μετά τις 10:30. Στις 10:43, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Επίσης από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ο Δήμος Καρύστου προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

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