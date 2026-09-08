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Επίθεση με μολότοφ σε φούρνο στην Καλλιθέα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/09/2026 10:56
Επίθεση με μολότοφ σε φούρνο στην Καλλιθέα
INTIME

Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα δύο μηχανές προσέγγισαν φούρνο στην οδό άγνωστου στρατιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αναβάτες της πρώτης μηχανής πέταξαν μια πέτρα και οι αναβάτες από την δεύτερη μια μολότοφ.

Από την μολότοφ προκλήθηκαν φθορές εξωτερικά του καταστήματος.

Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών.

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