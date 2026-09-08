Πάνω από 150 μεταναστές εντοπίστηκαν στην Κρήτη

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό Σώμα, καθώς συνολικά 158 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου, αλλά και σε ακτή του Ηρακλείου.

Διπλή διάσωση νότια της Γαύδου

Το πρωί, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε αρχικά λέμβο με 25 επιβαίνοντες, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, τους μετέφερε δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά και τους οδηγεί στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Λίγο αργότερα, η Frontex εντόπισε και δεύτερη λέμβο με 51 αλλοδαπούς, 33 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Αυτή τη φορά, τους διασωθέντες περισυνέλεξε φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, με προορισμό επίσης την Παλαιόχωρα.

Αποβίβαση στο Ηράκλειο και επιχείρηση στους Καλούς Λιμένες

34 αλλοδαποί επέβαιναν σε λέμβο και κατάφεραν να αποβιβαστούν στην παραλία Μακριά Άμμος στο Ηράκλειο. Εκεί τους εντόπισαν στελέχη του Λιμενικού.

Η έντονη αυτή κινητικότητα είχε ξεκινήσει από χθες το βράδυ. Τότε, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε 48 αλλοδαπούς σε λέμβο, 26 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, και τους μετέφερε αμέσως στο ασφαλές λιμάνι της περιοχής.