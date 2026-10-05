Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι σε 77 ανήλικους και 11 καταστήματα

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ από αυτούς πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, χθες το απόγευμα και το βράδυ, στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά ελέγχθηκαν 79 άτομα, μεταξύ των οποίων 77 ανήλικοι, καθώς και 11 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στο επίκεντρο η ανήλικη παραβατικότητα

Η δράση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ακόμη αστυνομικοί από τις Διευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Βασικός στόχος ήταν να συγκεντρωθούν στοιχεία και να καταγραφεί η κίνηση ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί επιδίωξαν να αποτρέψουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους.

Τα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για νέες δράσεις

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στόχος είναι ο σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου καταγράφεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Οι αστυνομικές εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής εγκληματικότητας.