Ανήλικος μαθητής έχασε τις αισθήσεις του το πρωί της Πέμπτης μέσα σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριοα, μετά από φερόμενη κατανάλωση άγνωστης ουσίας. Το περιστατικό κινητοποίησε τη σχολική μονάδα, το ΕΚΑΒ και τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η ουσία στον μαθητή.

Οι υπεύθυνοι του σχολείου ειδοποίησαν τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών όταν διαπίστωσαν την κατάσταση του παιδιού. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε στο εκπαιδευτήριο, παρείχε τις πρώτες βοήθειες και παρέλαβε τον ανήλικο.

Ο μαθητής διακομίστηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Αναφορές για το περιστατικό αναφέρουν ότι ακολούθησε μεταφορά του σε κλινική, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και να παρακολουθηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Οι οικείοι του ενημερώθηκαν από την πρώτη στιγμή. Η μητέρα του μαθητή έσπευσε στο σχολείο και βρέθηκε στο πλευρό του μετά την ενημέρωσή της για το συμβάν.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση της ουσίας που φέρεται να κατανάλωσε ο ανήλικος, καθώς και για τον εντοπισμό του προσώπου που ενδεχομένως του την προμήθευσε.

Στην εξέταση της υπόθεσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες ιατρικές και τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ κρίσιμες θεωρούνται οι καταθέσεις και τα ευρήματα που θα προκύψουν για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.

Κατά τις πρώτες αναφορές, ο μαθητής φέρεται να έχει απώλεια μνήμης και να μην θυμάται τι συνέβη ή πώς κατανάλωσε τη συγκεκριμένη ουσία.

Ανακοίνωση για το περιστατικό έβγαλε το σχολείο:

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Σήμερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.

Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ”