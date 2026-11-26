Οι συνήθειες των εφήβων στην Ελλάδα προκαλούν ανησυχία, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ «Health at a Glance: Europe 2026», που δημοσιεύθηκε χθες, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ, καπνίσματος και ατμίσματος.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το 2024 το 59% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών στην Ελλάδα δήλωσε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά τις τελευταίες 30 ημέρες, σε αντίθεση με το 44% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Μάλιστα, το 37% έκανε λόγο για επεισόδιο υπερβολικής κατανάλωσης, δηλαδή κατανάλωση τουλάχιστον πέντε ποτών σε μία περίσταση. Την ίδια ώρα, ο μέσος όρος στην Ευρωπαική Ένωση είναι στο 32%.

Αυξημένη χρήση και στα προιόντα καπνού

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα αυξημένα ποσοστά καπνίσματος και ατμίσματος στην Ελλάδα. Το 24% των εφήβων είχε κάνει συμβατικό τσιγάρο τον τελευταίο μήνα, ενώ το 27% έχει καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Στην Ευρώπη τα στοιχεία εμφανίζονται και πάλι μειωμένα με τα ποσοστά να διαμορφώνονται σε 18% και 23% αντίστοιχα.

Αξίξει να σημειωθεί ότι η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ του 2019 και του 2024, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες αυξητικές τάσεις στην Ευρώπη.

Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι η πρώιμη κατανάλωση αλκοόλ και η έκθεση στη νικοτίνη μπορούν να προκαλέσουν σημαντικούς κινδύνους στη σωματική και εγκεφαλική ανάπτυξη των εφήβων, ενώ παράλληλα αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης εξαρτήσεων στην ενήλικη ζωή.

Τα στοιχεία τονίζουν τη σημασία της ενίσχυσης των μέτρων προστασίας των ανηλίκων. Δίνουν έμφαση στον περιορισμό της πρόσβασης σε αλκοόλ και προϊόντα καπνού και στην πρόληψη μέσω της ενημέρωσης των εφήβων για τις επιπτώσεις της χρήσης τους.