Και άλλος νεκρός στη «λεωφόρο του θανάτου»

Άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, στη «λεωφόρο του θανάτου».Δυστυχώς δεν έχουν τέλος τα τροχαία που στοιχίζουν τη ζωή σε νέους ανθρώπους.

Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του. Η συνοδηγός έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο.

Πόσος φόρος αίματος πρέπει ακόμη να χυθεί;

Το φωνάζουμε εδώ και καιρό. Έχουμε επισημάνει συγκεκριμένα τα σημεία της Αθηνών–Σουνίου όπου πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις τονίζει η κ. Κακαβά.

Νέοι άνθρωποι χάνονται. Οικογένειες ξεκληρίζονται.

Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπινες ζωές στον ίδιο δρόμο;