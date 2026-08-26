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Και άλλος νεκρός στη «λεωφόρο του θανάτου»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/08/2026 09:58
Και άλλος νεκρός στη «λεωφόρο του θανάτου»
Πηγή: f.b Ναταλι Κακαβά

Άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, στη «λεωφόρο του θανάτου».Δυστυχώς δεν έχουν τέλος τα τροχαία που στοιχίζουν τη ζωή σε νέους ανθρώπους.

Μηχανή  συγκρούστηκε με  αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του. Η συνοδηγός έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο.

 

Πόσος φόρος αίματος πρέπει ακόμη να χυθεί;

Το φωνάζουμε εδώ και καιρό. Έχουμε επισημάνει συγκεκριμένα τα σημεία της Αθηνών–Σουνίου όπου πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις τονίζει η κ. Κακαβά.

Νέοι άνθρωποι χάνονται. Οικογένειες ξεκληρίζονται.

Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπινες ζωές στον ίδιο δρόμο;

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