Καστοριά: Δύο συλλήψεις για διακίνηση 18 κιλών κάνναβης

Ένας 38χρονος αλλοδαπός και μία 34χρονη συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Καστοριά, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Σε αυτοκίνητο που οδηγούσε η 34χρονη, με τον 38χρονο στη θέση του συνοδηγού, οι αστυνομικοί βρήκαν 18 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 18 κιλών και 800 γραμμαρίων.

Ο έλεγχος στο αυτοκίνητο στην Καστοριά

Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε το όχημα να κινείται με τρόπο που κρίθηκε ύποπτος και προχώρησε σε έλεγχο. Στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου βρίσκονταν δύο ταξιδιωτικοί σάκοι, όπου είχαν τοποθετηθεί οι συσκευασίες με την ακατέργαστη κάνναβη.

Η 34χρονη οδηγούσε το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ ο 38χρονος αλλοδαπός επέβαινε ως συνοδηγός. Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Το αυτοκίνητο που κατασχέθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τι κατασχέθηκε από την Αστυνομία

Οι αρχές κατέσχεσαν την ποσότητα της κάνναβης, καθώς και το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη δύο κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες SIM.

Η προανάκριση και η εισαγγελική διαδικασία

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Ελληνική Αστυνομία – Hellenic Police