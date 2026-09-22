Θεσσαλονίκη: 671 προϊόντα παρεμπορίου στη… λαική

Σε 671 κατασχέσεις προϊόντων παρεμπορίου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων σε λαϊκές αγορές. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 σε Τούμπα, Χαριλάου, Ανάληψη, Ξηροκρήνη, Βούλγαρη και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας.

Συνολικά ελέγχθηκαν 485 άτομα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθη ένα άτομο, ενώ επιβλήθηκαν εννέα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 9.000 ευρώ. Παράλληλα, σχηματίστηκαν 23 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου.

Στοχευμένοι έλεγχοι στις παρυφές των λαϊκών αγορών

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης έχει συγκροτήσει Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η ομάδα συνεργάζεται με αστυνομικούς των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων και τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι έλεγχοι γίνονται στοχευμένα, κυρίως σε σημεία όπου υπάρχει έντονη αγοραστική κίνηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι παρυφές των λαϊκών αγορών, με στόχο την πάταξη του παράνομου υπαίθριου εμπορίου.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.