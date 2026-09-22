Αστυνομικοί έλεγχοι σε Θεσσαλονίκη και Θέρμη

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, κατά τη διάρκεια στοχευμένης αστυνομικής δράσης που πραγματοποιήθηκε από χτες το απόγευμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι έλεγχοι έγιναν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης και σε περιοχές του Δήμου Θέρμης.

Έλεγχοι σε 109 άτομα και 7 οχήματα

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Συνολικά, οι αστυνομικοί έλεγξαν 109 άτομα και 7 οχήματα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκε η δράση.

11 προσαγωγές και 4 συλλήψεις

Από τους ελέγχους προέκυψαν 11 προσαγωγές, ενώ 4 άτομα συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.