Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Νταλίκα προσέκρουσε σε γέφυρα
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το μεσημέρι, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν νταλίκα που κουβαλούσε εκσκαφέα έπεσε πάνω σε γέφυρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νταλίκα προσέκρουσε στο ύψος της οδού Ρόζας Ιμβριώτη στο Ελληνικό. Από την πρόσκρουση ο εκσκαφέας που μετέφερε η νταλίκα έπεσε στο οδόστρωμα.
Η κυκλοφορία διεκόπη και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, ενώ στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία.
Στην περιοχή σημειώνονται καθυστερήσεις, λόγω του περιστατικού αλλά και της ισχυρής βροχόπτωσης.
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