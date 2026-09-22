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Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Νταλίκα προσέκρουσε σε γέφυρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/09/2026 16:02
Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Νταλίκα προσέκρουσε σε γέφυρα
INTIME

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το μεσημέρι, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν νταλίκα που κουβαλούσε εκσκαφέα έπεσε πάνω σε γέφυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νταλίκα προσέκρουσε στο ύψος της οδού Ρόζας Ιμβριώτη στο Ελληνικό. Από την πρόσκρουση ο εκσκαφέας που μετέφερε η νταλίκα έπεσε στο οδόστρωμα.

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Ο εκσκαφέας που μετέφερε η νταλίκα έπεσε στο οδόστρωμα.  ΙΝΤΙΜΕ

Η κυκλοφορία διεκόπη και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, ενώ στο σημείο βρίσκεται η Τροχαία.

Στην περιοχή σημειώνονται καθυστερήσεις, λόγω του περιστατικού αλλά και της ισχυρής βροχόπτωσης.

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