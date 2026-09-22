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ALPHA NEWS

Δεύτερο επεισόδιο του «Ριφιφί» απόψε στις 22:00

η σειρά- φαινόμενο σε Ά τηλεοπτική προβολή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/09/2026 15:44

Απόψε στις 22:00, θα προβληθεί το δεύτερο επεισόδιο της σειράς “φαινόμενο” Ριφιφί σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια.

Για τα γεγονότα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη τον Δεκέμβριου του 1992, μίλησε, στην εκπομπή Super Κατερίνα, ο αστυνομικός συντάκτης του του ALPHA Πέτρος Καρσιώτης

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