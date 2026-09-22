Στυλίδα: Στη φυλακή 46χρονος που χαστούκισε 10χρονο

Τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή επιβλήθηκαν σε έναν 46χρονο στη Στυλίδα Φθιώτιδας, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής (20/09) χαστούκισε έναν 10χρονο στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια απείλησε με σουγιά τόσο το παιδί όσο και τη 36χρονη μητέρα του.

Το Αυτόφωρο δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί κανονικά. Δεν χορηγήθηκε αναστολή, ενώ ούτε στην έφεση δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη. Έτσι, ο 46χρονος οδηγήθηκε απευθείας στη φυλακή.

Η επίθεση στον 10χρονο

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το σπίτι όπου μένουν ο 10χρονος και η μητέρα του. Όπως κατήγγειλε η 36χρονη, ο 46χρονος τους πλησίασε και, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αφορμή, χτύπησε με δύναμη το παιδί στο μάγουλο με το δεξί του χέρι.

Αμέσως μετά, έβγαλε έναν αναδιπλούμενο σουγιά και άρχισε να απειλεί τόσο το αγόρι όσο και τη μητέρα του. Η κίνησή του προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, πριν ο ίδιος απομακρυνθεί από το σημείο.

Η σύλληψη του 46χρονου

Η μητέρα ενημέρωσε αμέσως το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά του 46χρονου και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του. Περίπου στις 21:30 το ίδιο βράδυ, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ο 46χρονος παρέδωσε τον αναδιπλούμενο σουγιά, ο οποίος κατασχέθηκε.

Μετά την έρευνα και την κατάθεση της μητέρας, συνελήφθη για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.