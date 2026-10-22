Θεσσαλονίκη: 61χρονος δώρισε την ορασή του και τα νεφρά του

Έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Ενα δώρο ζωής, μετά τον θανατό του έκανε 61χρονος, που έφυγε από την ζωή στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Ο 61χρονος, που απεβίωσε στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη δώρισε τα νεφρά και τους κερατωειδείς του.

Τα όργανα ελήφθησαν για μεταμόσχευση σήμερα υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Στην διαδικασία συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες από τη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» και την Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική του ΑΠΘ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι κερατοειδείς μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων Κερατοειδούς του ΑΧΕΠΑ και οι νεφροί στο «Ιπποκράτειο».

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, η οποία έχει καθιερωθεί την 1η Νοεμβρίου.