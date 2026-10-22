Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε πολίτη που πέταξε έπιπλα στον δρόμο

Πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επέβαλε ο δήμος Θεσσαλονίκης σε δημότη που εγκατέλειψε καναπέδες, κρεβάτι, στρώμα και άλλα έπιπλα στον δρόμο, δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης στην οδό Απολλωνιάδος 22, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Τα ογκώδη αντικείμενα είχαν καταλάβει και τμήμα του πεζοδρομίου.

Οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον υπεύθυνο για την απόρριψη των αντικειμένων και προχώρησαν στην επιβολή του προστίμου. Η ενέργεια αφορά την εγκατάλειψη μεγάλης ποσότητας επίπλων σε δημόσιο χώρο, αντί της προβλεπόμενης διαδικασίας αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Πρόστιμο για ογκώδη αντικείμενα στην Απολλωνιάδος 22

Στο σημείο είχαν αφεθεί καναπέδες, κρεβάτι, στρώμα και πλήθος άλλων επίπλων. Τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η πρόσβαση και η διέλευση από το πεζοδρόμιο.

Η υπόθεση αποτελεί τη δεύτερη επιβολή προστίμου από τον δήμο Θεσσαλονίκης μέσα σε λίγα 24ωρα για εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων στον δημόσιο χώρο.

Είχε προηγηθεί περιστατικό στην οδό Μακένζυ Κινγκ

Λίγο νωρίτερα, ο δήμος είχε επιβάλει πρόστιμο και σε πολίτη που εγκατέλειψε έπιπλα και άλλα ογκώδη αντικείμενα στην οδό Μακένζυ Κινγκ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πηγή Φωτογραφιών: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ