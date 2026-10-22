Φωτογραφίες: 931.463 Ευρώ βρήκαν οι αστυνομικοί στην έρευνα για το Μπάσκετ.

Τα ευρήματα που εντόπισαν και δέσμευσαν οι αστυνομικοί στην έρευνα τους για το μεγάλο σκάνδαλο που ταλανίζει από χθές το Ελληνικό Μπάσκετ έδωσε στην δημοσιότητα η Αστυνομία.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-931.463- ευρώ,

-14- κινητά τηλέφωνα,

-6- φορητοί υπολογιστές (laptop)

-22- αποθηκευτικά μέσα USB,

-2- ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

-2- κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

-3- μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων,

-2- άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

Δήλωση του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση:

Μας λυπούν και μας προβληματίζουν βαθιά οι καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης ,παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ τονίζει ο Υπουργός Αθλητισμού.

΄΄Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η οποία ως γνωστόν είναι μυστική και να αναμένουμε τα πορίσματά της.Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), τον μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση χειραγωγημένων αγώνων.

Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και πως η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και να τις παραπέμπει ανάλογα.

Ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία.

Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας”.