(Βίντεο) Γέμισε κελεμπίες το κέντρο της Αθήνας

Με εντυπωσιακό τρόπο και σεβασμό στην παράδοσή τους, με τις λευκές κελεμπίες τους και τους χορούς, άνδρες και γυναίκες από το Αμπού Ντάμπι κερδίζουν την προσοχή όλων στο κέντρο της Αθήνας.

Η παρουσία τους εντάσσεται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου του Άμπου Ντάμπι στην Ελλάδα.

Στην πλατεία Κλαυθμώνος, έχει στηθεί πολιτιστικό περίπτερο, χαρίζοντας μια ευχάριστη έκπληξη σε όσους περνούσαν από το κέντρο.