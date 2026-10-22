Λουτράκι: Συνελήφθη 40χρονος για ενδοοικογενειακή βία

Στη σύλληψη ενός 40χρονου ημεδαπού προχώρησαν το πρωί αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης που είχε εκδοθεί από το Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου.

Η δικαστική απόφαση για τον 40χρονο

Η απόφαση του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου αφορούσε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, απείθειας και εξύβρισης.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 40χρονο, καθώς η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση παρέμενε σε εκκρεμότητα.