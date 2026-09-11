Η Πάμελα Άντερσον θα γίνει πεθερά ελληνίδας νύφη

Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για την οικογένεια της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι. Λίγους μόλις μήνες μετά τον γάμο του μικρότερου γιου τους, Ντίλαν Τζάγκερ Λι, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, Μπράντον Τόμας Λι, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή του.

Ο 30χρονος ηθοποιός και μοντέλο αρραβωνιάστηκε την ελληνικής καταγωγής σύντροφό του, Κατερίνα Δημητριάδη, γνωστή και ως Katarina Deme, κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού τους στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, η πρόταση γάμου έγινε στις 29 Αυγούστου, ενώ το ζευγάρι έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει τα πρώτα σχέδια για τον γάμο του, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2027.

Από τη φιλία στον έρωτα

Η σχέση του Μπράντον Λι και της Κατερίνας Δημητριάδη δεν ξεκίνησε με έναν ξαφνικό έρωτα. Οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και χρόνια, καθώς μεγάλωσαν στο Λος Άντζελες και διατηρούσαν στενή φιλία.

Η σχέση τους, ωστόσο, άλλαξε πορεία το 2025, όταν η μακροχρόνια φιλία τους εξελίχθηκε σε ερωτικό δεσμό. Έκτοτε, το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις, ενώ πλέον έχει μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, όπου έχει δημιουργήσει την κοινή του καθημερινότητα.

Με τον αρραβώνα τους, οι δυο τους ετοιμάζονται πλέον να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους.

Ποια είναι η Κατερίνα Δημητριάδη

Η Κατερίνα Δημητριάδη, η οποία είναι γνωστή στα social media ως Katarina Deme, έχει ελληνικές ρίζες και σπουδάζει Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα με τις σπουδές της, έχει αναπτύξει έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ και την υποκριτική.

Ο αρραβώνας της με τον Μπράντον Τόμας Λι έρχεται να επισφραγίσει τη σχέση τους, με το ζευγάρι να έχει πλέον στραμμένο το βλέμμα στην προετοιμασία για τον γάμο του.