Φωτιά στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 15ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη. Στο σημείο επιχειρούν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.
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