Φωτιά στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 15ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη. Στο σημείο επιχειρούν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.