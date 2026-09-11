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Φωτιά στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/09/2026 12:50
Φωτιά στην Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρο της 15ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη. Στο σημείο επιχειρούν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

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