Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας, βοριάδες έως 8 μποφόρ και χιόνια στα ορεινά

Χειμερινό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα Σάββατο, με χαμηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο, τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Οι συνθήκες θα παραμείνουν ψυχρές έως και τη Δευτέρα, πριν αρχίσει η σταδιακή άνοδος του υδραργύρου από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Η ψύχρα θα είναι εντονότερη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου οι πρωινές και νυχτερινές θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες. Στα βόρεια ορεινά είναι πιθανός ασθενής παγετός, ενώ σε υψόμετρα άνω των 1.500-1.600 μέτρων αναμένονται παροδικά χιόνια.

Βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια και Πελοπόννησο

Το βόρειο ρεύμα θα δημιουργήσει νεφώσεις και ασθενή, κατά τόπους φαινόμενα στις περιοχές που βρίσκονται εκτεθειμένες στους βοριάδες. Βροχές προβλέπονται κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο.

Πιο αυξημένη πιθανότητα για εντονότερες βροχοπτώσεις υπάρχει στη Μαγνησία, στη βόρεια Εύβοια και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Φαινόμενα αναμένονται και στα δυτικά, αρχικά στο Ιόνιο, καθώς αβαθές βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα προσεγγίσει τη χώρα.

Λίγες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα στον Όλυμπο, στο Πήλιο και γενικότερα στα βουνά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας όπου θα σημειωθούν βροχές. Προς την Κυριακή, τα χιόνια ενδέχεται κατά τόπους να γίνουν πυκνότερα.

Η ομίχλη που θα σχηματίζεται σε αρκετές περιοχές τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα περιορίζει την ορατότητα. Οι οδηγοί χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους οδικούς άξονες κατά τις ώρες αυτές.

Βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ. Στα νότια της Κρήτης, όπου το βόρειο ρεύμα μπορεί να ενισχύεται τοπικά, οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν και τα 8 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά ηπιότεροι, όμως την Κυριακή θα ενισχυθούν και θα στραφούν σε ανατολικούς-νοτιοανατολικούς, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ. Η μεταφορά υγρασίας προς τα δυτικά αναμένεται να ευνοήσει περισσότερες βροχές στην περιοχή.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα είναι έως και 7 βαθμούς χαμηλότερη από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή σε ορισμένες περιοχές. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 2 έως 14 βαθμούς.

Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία αναμένονται τιμές από 4 έως 16 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 16 βαθμούς, κυρίως ανατολικά της Πίνδου. Στα δυτικά, όπου το ρεύμα λειτουργεί κατά τόπους ως καταβάτης, οι μέγιστες θα είναι υψηλότερες και μπορεί να φτάσουν τους 19 με 20 βαθμούς.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς. Στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου μπορεί τοπικά να αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Στην Αττική προβλέπονται γενικά καλές καιρικές συνθήκες για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Το Σάββατο θα υπάρχουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις έως το απόγευμα, με τη θερμοκρασία γύρω στις 13 με 14 βαθμούς Κελσίου στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα.

Την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει. Η θερμοκρασία κοντά στην ώρα της εκκίνησης αναμένεται να είναι περίπου 10 βαθμοί και θα ανέβει σταδιακά στους 15 βαθμούς στη διάρκεια της διαδρομής. Η σχετική υγρασία υπολογίζεται γύρω στο 60%.

Οι δρομείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους βοριάδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, όπου θα φτάνουν κατά διαστήματα τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Κυριακή με καταιγίδες στο Ιόνιο και κρύο στην ηπειρωτική χώρα

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η βαρομετρική διαταραχή από την Ιταλία θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα. Οι βροχές θα είναι περισσότερες στο Ιόνιο, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες εκτάσεις.

Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική και βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, με πρόσκαιρες βροχές στο πρώτο μισό της ημέρας στα ανατολικά προσήνεμα, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία.

Η Κυριακή θα είναι ιδιαίτερα κρύα, με μέγιστες 13 έως 15 βαθμούς ανατολικά της Πίνδου. Στις ορεινές περιοχές οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν μονοψήφιες ακόμη και τις μεσημβρινές ώρες, ενώ τα χιόνια θα συνεχιστούν στα βουνά της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Βροχές σε περισσότερες περιοχές τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου οι βροχές από τη δυτική Ελλάδα θα κινηθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν περισσότερες περιοχές, έως και το βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα έχουν αισθητά μικρότερη ένταση σε σύγκριση με το Σαββατοκύριακο. Στο Ιόνιο θα διατηρηθούν οι νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, με τάση σταδιακής εξασθένησης.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με κρύο, ιδίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ ακόμη και το μεσημέρι θα επικρατεί ψύχρα. Από τα νότια θα αρχίσει μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Άνοδος θερμοκρασίας και πιθανή αφρικανική σκόνη από την Τρίτη

Από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου προβλέπεται επικράτηση νοτιότερου ρεύματος, το οποίο θα μεταφέρει θερμότερες αέριες μάζες. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει πιο αισθητή προς τα μέσα της εβδομάδας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, περνώντας σε αρκετές περιοχές τους 20 βαθμούς Κελσίου και φτάνοντας τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς. Προς το τέλος της εβδομάδας είναι πιθανή ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης.