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Σύλληψη επιβάτη σε πτήση προς Θεσσαλονίκη

Κάπνιζε και σηκωνόταν από τη θέση του κατά την προσγείωση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/11/2026 11:03
Σύλληψη επιβάτη σε πτήση προς Θεσσαλονίκη
INTIME

Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αρχές στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», αμέσως μετά την προσγείωση της πτήσης του, καθώς προκάλεσε αναστάτωση εντός του αεροσκάφους.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο άνδρας, ισραηλινής υπηκοότητας, ταξίδευε από τη Βουδαπέστη προς τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αγνόησε τις οδηγίες του πληρώματος να φορέσει τη ζώνη ασφαλείας κατά τη διαδικασία προσγείωσης, σηκωνόταν επανειλημμένα από το κάθισμά του ανοίγοντας τα ντουλάπια χειραποσκευών και άτμιζε ηλεκτρονικό τσιγάρο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης.

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