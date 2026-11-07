Έρευνες για τον εντοπισμό 26χρονου δύτη στον Κορινθιακό Κόλπο

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται έως αυτή την ώρα οι προσπάθειες για την ανεύρεση ενός 26χρονου δύτη, ο οποίος αγνοείται στη θάλασσα, κοντά στην παραλία «Στέρνα» του Κορινθιακού Κόλπου.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, οι λιμενικές αρχές σε Κόρινθο, Κιάτο και Ιτέα ειδοποιήθηκαν χθες το απόγευμα σχετικά με την απώλεια των ιχνών του νεαρού, κινητοποιώντας αμέσως μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Τον γενικό συντονισμό έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στις έρευνες παίρνουν μέρος δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού, το αλιευτικό σκάφος «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», δύο ιδιώτες αυτοδύτες, καθώς και ένα περιπολικό όχημα που ελέγχει την παράκτια ζώνη από στεριάς.

Ταυτόχρονα, συνδράμουν εθελοντές από το διασωστικό σώμα Κορινθίων «ΠΗΓΑΣΟΣ» και τον Σύλλογο Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου-Περαχώρας, αξιοποιώντας και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ το Λιμεναρχείο Κορίνθου έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για τις συνθήκες του συμβάντος.