«Προστατευτική φύλαξη» βαφτίζει η Αστυνομία τον εγκλεισμό ανήλικων ευάλωτων παιδιών στη ΓΑΔΑ

Δεν το χωράει ανθρώπου νους , να κρατούνται ανήλικα παιδιά στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ για ΄΄προφύλαξη΄΄.

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εκτελώντας παραγγελίες των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών, ανέλαβε την προστατευτική φύλαξη τριών ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 15 και 16 ετών, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία και τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντός τους αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι κανένα παιδί δεν κατηγορείται για οποιοδήποτε αδίκημα. Αντιθέτως, πρόκειται για παιδιά που έχουν ανάγκη υποστήριξης λόγω των οικογενειακών συνθηκών που έχουν αντιμετωπίσει.

Σχετικά με την πρώτη 15χρονη, η προστατευτική φύλαξή της ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες της 30ης Οκτωβρίου 2026, οπότε και παραδόθηκε στη μητέρα της, σε εκτέλεση σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.

Η δεύτερη 15χρονη εξακολουθεί να τελεί υπό προστατευτική φύλαξη, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Όσον αφορά τη 16χρονη, τις μεσημβρινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου 2026 μεταφέρθηκε από δομή φιλοξενίας στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, όπου τέθηκε σε προστατευτική φύλαξη, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας. Η μεταφορά της σε Μονάδα Προστασίας έχει προγραμματιστεί για την 9η Νοεμβρίου 2026.