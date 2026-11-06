Πολεοδομία μίζας στην Κατερίνη – Τρεις στη φυλακή

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια για την υπόθεση με τα «γρηγορόσημα» και τις παράνομες συναλλαγές που αποκάλυψαν οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ.

Πρόκειται για τον διευθυντή της υπηρεσίας, έναν προϊστάμενο τμήματος και μία υπάλληλο. Οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή στο φερόμενο κύκλωμα που εξυπηρετούσε πολεοδομικές υποθέσεις έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με χρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν επτά ιδιώτες μηχανικοί και ένας συμβασιούχος υπάλληλος.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν εμπλοκή σε παράνομες συναλλαγές.

Ο διευθυντής της Πολεοδομίας φέρεται να δήλωσε ότι δεν έλαβε χρήματα για την έκδοση παράνομης διοικητικής πράξης. Αναφέρθηκε, επίσης, σε ιδιωτικές εργασίες που αφορούσαν στατικές μελέτες, επιμένοντας ότι δεν συνδέονταν με την υπηρεσιακή του θέση.

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος τμήματος φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα που αναφέρονται στη δικογραφία αφορούσαν ιδιωτικές εργασίες της κόρης του.

Την εμπλοκή της σε χρηματισμό αρνήθηκε και η υπάλληλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι τα ποσά που λάμβανε προέρχονταν από την παράλληλη ιδιωτική επαγγελματική της δραστηριότητα και δεν σχετίζονταν με τα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

151 περιπτώσεις και 138.000 ευρώ

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει ένα εκτεταμένο σύστημα παράνομων οικονομικών συναλλαγών. Στόχος φέρεται να ήταν η έκδοση οικοδομικών αδειών και η ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων. Τα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που φέρεται να ζητήθηκαν ή να εισπράχθηκαν υπολογίζονται σε περίπου 138.000 ευρώ.

Συνολικά, 11 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 64 πρόσωπα.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τους κατηγορουμένους να διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.