Θεσσαλία: Αναστέλλεται η λειτουργία 42 σχολείων

3.582 λιγότερες εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού καταγράφηκαν στη Θεσσαλία μέσα σε τρία σχολικά έτη, ενώ για το 2026-2027 αναστέλλεται η λειτουργία 42 σχολικών μονάδων λόγω έλλειψης μαθητών.

3.582 λιγότεροι μαθητές στην Α΄ Δημοτικού

Τα στοιχεία δείχνουν τη μεγάλη μείωση των εγγραφών. Το 2024-2025 καταγράφηκαν 1.074 λιγότερες εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού, το 2025-2026 άλλες 679 και το 2026-2027 η μείωση έφτασε τις 1.829. Συνολικά, μέσα σε τρία χρόνια, οι εγγραφές μειώθηκαν κατά 3.582.

Στη Θεσσαλία αναστέλλεται για ένα σχολικό έτος η λειτουργία 42 μονάδων: 13 Δημοτικών και 29 Νηπιαγωγείων σε Καρδίτσα, Μαγνησία και Τρίκαλα. Όπως εξήγησε η κ. Ζιάκα, η αναστολή δεν σημαίνει οριστικό κλείσιμο. Αν την επόμενη χρονιά υπάρξουν μαθητές, το σχολείο μπορεί να επαναλειτουργήσει.

Η περίπτωση του 14ου Δημοτικού Βόλου

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι αλλαγές στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Γονείς και μαθητές αντέδρασαν στον λειτουργικό υποβιβασμό του σχολείου από δωδεκαθέσιο σε δεκαθέσιο και στις αλλαγές στα τμήματα της Α΄ και της Γ΄ τάξης.

Η κ. Ζιάκα υποστήριξε ότι δεν έγινε αυθαίρετη συνένωση. Το σχολείο παραμένει οργανικά δωδεκαθέσιο, αλλά φέτος λειτουργεί ως δεκαθέσιο, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών. Οι γονείς, από την πλευρά τους, ζητούν να διατηρηθούν τα αρχικά τμήματα και εκφράζουν ανησυχία για πολυπληθέστερες τάξεις.

«Σχεδόν πλήρης κάλυψη» των κενών

Για τη στελέχωση, η περιφερειακή διευθύντρια ανέφερε ότι μετά την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών έχει καλυφθεί σχεδόν το σύνολο των κενών στη Θεσσαλία. Από το 2020 έχουν γίνει 2.751 μόνιμοι διορισμοί, ενώ για τη φετινή χρονιά έγιναν 129 μόνιμοι διορισμοί και 1.264 προσλήψεις αναπληρωτών. Ωστόσο, νέα κενά μπορεί να προκύψουν από άδειες και υπηρεσιακές μετακινήσεις. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται δεύτερη φάση προσλήψεων έως το τέλος Σεπτεμβρίου και τρίτη τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, 39 σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας έχουν ενταχθεί στις δύο φάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση σχολικών κτιρίων.