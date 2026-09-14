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Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 77χρονη αλλοδαπή στην παραλία Κεδρόδασος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/09/2026 15:11
Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 77χρονη αλλοδαπή στην παραλία Κεδρόδασος
Φωτογραφία αρχείου/ΙΝΤΙΜΕ

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00.

Μετά την κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κανδάνου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστελλίου.

Η 77χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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