Καλαμαριά: Εισαγγελική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο

Έπειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, διενεργείται προκαταρκτική έρευνα, για δέντρο που έπεσε σε πάρκο στην Καλαμαριά, και σαν αποτέλεσμα, είχε, μια 30χρονη γυναίκα με το 17 μηνών παιδί της, να τραυματιστούν, και να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της πόλης για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο, να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Με την συγκεκριμένη παραγγελία, δόθηκε εντολή για έλεγχο της στατικής επάρκειας των δέντρων στην περιοχή, ωστόσο, θα διερευνηθεί, αν υπάρχουν τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε προηγηθεί πτώση άλλου δέντρου, σε κοντινό σημείο από το πάρκο.