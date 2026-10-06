Θάνατος Γ. Μαζωνάκη – «Κοκτέιλ» αναισθησίας

Νέες πολύ σημαντικές εξελίξεις, έχουμε στην υπόθεση του θανάτου, του Γιώργου Μαζωνάκη. Στις τοξικολογικές εξετάσεις, εντοπίσθηκε στον οργανισμό του η ουσία προποφόλη, που χορηγείται για την διαδικασία της μέθης. Αποκαλυπτικά είναι και όσα είπε στην κατάθεσή της, αναισθησιολόγος, που συνεργαζόταν με την προφυλακισμένη γιατρό.