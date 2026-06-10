Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο με θύμα 70χρονο οδηγό δικύκλου
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Ρόδο. Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ., που οδηγούσε 20χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί βεβαίωσαν τον θάνατό του. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου, συνέλαβαν τον εμπλεκόμενο οδηγό, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται.
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